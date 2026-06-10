Batman merkeze bağlı Doluca köyü yakınlarında bulunan bir at çiftliğinde gece saatlerinde çıkan yangın, maddi hasarın yanı sıra hayvan kayıplarına da neden oldu. Atların bulunduğu iki bölümde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren müdahalesiyle kontrol altına alınırken, çiftlikte bulunan 3 at yaşamını yitirdi. Olayın çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Yangın, Batman merkeze bağlı Doluca köyü mevkiinde bulunan bir at çiftliğinde meydana geldi. Gelen bilgilere göre, atların bulunduğu iki bölümde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden çiftlik sahipleri durumu Batman Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Yangında çiftlikte bulunan 3 at telef olurken, bölümlerde maddi hasar meydana geldi.

"Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı."

Adıyamanlılar Net