(MHP) Milliyetçi Hareket Partisi Adıyaman İl Başkanlığı, ilçe teşkilatlarının kongre takvimini açıkladı. Teşkilat çalışmalarının değerlendirilmesi ve yeni dönem hedeflerinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilecek kongreler, 29 Haziran'da Kahta İlçe Kongresi ile başlayacak. İl genelinde yapılacak kongrelerin 4 Temmuz'da düzenlenecek Merkez İlçe Kongresi ile tamamlanması planlanıyor.

Açıklanan takvime göre Kahta İlçe Kongresi 29 Haziran Pazartesi günü yapılacak. Gölbaşı İlçe Kongresi 30 Haziran Salı, Gerger ve Sincik ilçe kongreleri ise 1 Temmuz Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Samsat ve Çelikhan ilçe kongreleri 2 Temmuz Perşembe, Besni ve Tut ilçe kongreleri ise 3 Temmuz Cuma günü yapılacak. Kongre süreci, 4 Temmuz Cumartesi günü düzenlenecek Merkez İlçe Kongresi ile sona erecek.

MHP Adıyaman teşkilatında kongre sürecinin birlik ve beraberlik içerisinde tamamlanması hedeflenirken, kongrelerde yeni dönem çalışmaları ve teşkilat yapılanmaları da ele alınacak. Parti yetkilileri, tüm partilileri ve dava arkadaşlarını kongre programlarına davet etti.

Adıyamanlılar Net