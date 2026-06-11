Adıyaman'ın önemli tarihi alanlarından Arsemia Ören Yeri'nde çekilen bir fotoğraf, kentte ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kayalıklar arasında insan yüzünü andıran bir profil ile göz silüetini çağrıştıran görüntü, bölgenin tarihi dokusuna ilgi duyan vatandaşların dikkatini çekerken, şeklin doğal bir oluşum mu yoksa geçmişten kalan bir iz mi olduğu yönündeki yorumları da beraberinde getirdi.

Arsemia'nın kuzey yamacında yer alan kayalık alanda ortaya çıkan görüntü, ilk bakışta Nemrut Dağı'ndaki dev heykelleri hatırlatıyor. Özellikle kayalık yüzeyde belirginleşen göz benzeri şekil ve insan profiline benzeyen silüet, fotoğrafı görenlerin dikkatini çekiyor.

Fotoğrafın sosyal medyada paylaşılmasının ardından Adıyamanlılar arasında farklı yorumlar yapılmaya başlandı. Kimileri bunun tamamen doğal bir kaya oluşumu olduğunu savunurken, kimileri ise geçmiş dönemlerden kalmış bir figür ya da bugüne kadar fark edilmemiş bir tarihi detay olabileceğini öne sürüyor.

Deprem sonrasında bölgede yaşanan jeolojik hareketlilik nedeniyle kayalık yüzeylerde bazı değişimlerin meydana gelmiş olabileceği de dile getirilen ihtimaller arasında yer alıyor. Ancak görüntünün depremden sonra mı ortaya çıktığı, yoksa yıllardır bölgede bulunmasına rağmen bugüne kadar dikkat çekmediği konusunda net bir bilgi bulunmuyor.

Arsemia, Kommagene Krallığı'nın önemli merkezlerinden biri olarak bilinirken, bölgede çok sayıda kaya kabartması, yazıt ve tarihi kalıntı bulunuyor. Bu nedenle fotoğrafta görülen şeklin doğal mı yoksa insan eliyle oluşturulmuş bir iz mi olduğu sorusu da merakı artırıyor. Uzmanlar ise yalnızca bir fotoğrafa bakılarak kesin değerlendirme yapılamayacağını belirtiyor. Görüntünün niteliğinin ortaya konulabilmesi için bölgede jeolojik ve arkeolojik inceleme yapılması gerektiği ifade ediliyor.

Adıyamanlıların ilgisini çeken 'gizemli göz' ile ilgili olarak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile ilgili uzman ekiplerin bölgede inceleme yapıp yapmayacağı merakla bekleniyor. Şimdilik kesin olan tek şey ise Arsemia'nın binlerce yıllık tarihinin, ziyaretçilerine yeni sorular sordurmaya devam ettiği...

Görüntünün kaynağına ilişkin değerlendirmelerin yapılabilmesi için bölgede gerçekleştirilecek olası jeolojik ve arkeolojik incelemeler merakla bekleniyor.

Adıyamanlılar Net

Kaynak : PERRE