TYT ve AYT yerleştirme puanı hesaplama, YKS sürecinin temel adımıdır. Yerleştirme puanı, Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) netlerinin katsayılarla çarpılıp toplanması ve üzerine OBP katkısının eklenmesiyle bulunur. İki test, puana farklı oranlarda katkı verir. YKS puan hesaplama 2026, bu iki testin katkısını tek bir yerleştirme puanında birleştirir.

Yerleştirme puanı, tercihte kullanılan asıl puandır. Bu puanın nasıl oluştuğunu anlamak, hem hesaplama hem de çalışma planı açısından önemlidir.

TYT ve AYT Yerleştirme Puanına Nasıl Katkı Verir?

TYT ve AYT, yerleştirme puanına birlikte katkı verir. TYT temel yeterliliği ölçer ve tüm puan türlerine ortak bir katkı sağlar. AYT ise alan bilgisini ölçer ve puan türüne göre belirleyici olur.

İki testin katkısı şu biçimde özetlenir:

• TYT tüm puan türlerine ortak katkı verir

• AYT puan türüne göre ağırlık taşır

• İki testin toplamı ham puanı oluşturur

• Ham puana OBP eklenerek yerleştirme puanı bulunur

Bu katkı dengesi, yerleştirme puanının yapısını belirler. İki test birlikte değerlendirilir.

TYT Puanı Tek Başına Ne İşe Yarar?

TYT puanı tek başına, yalnızca iki yıllık önlisans programları için kullanılır. Bu programlar AYT gerektirmez ve yerleştirme TYT puanına göre yapılır. Dört yıllık lisans bölümleri için ise TYT tek başına yeterli değildir.

TYT puanının kullanım alanları şunlardır:

• İki yıllık önlisans programlarına yerleşme

• Tüm puan türlerine temel katkı sağlama

• Adayın genel yeterliliğini ölçme

• Lisans puanlarının bir bileşenini oluşturma

Bu nedenle TYT, hem önlisans hem lisans için önemlidir. Ancak lisans için AYT şarttır.

AYT Yerleştirme Puanını Nasıl Belirler?

AYT, lisans bölümlerinin yerleştirme puanında belirleyici rol oynar. Her puan türü, farklı AYT derslerinin katsayılarına dayanır. Bu nedenle AYT netleri, lisans yerleştirme puanını doğrudan etkiler.

Bu noktada tyt ayt yerleştirme puanı hesaplama, iki testin katkısını doğru oranlarda birleştirir.

AYT olmadan lisans puan türleri hesaplanamaz. Aday, hedef bölümün puan türüne göre AYT derslerine ağırlık vermelidir.

TYT ve AYT Dengesi Puan Türüne Göre Nasıl Değişir?

TYT ve AYT dengesi, seçilen puan türüne göre farklılaşır. Her puan türü, belirli AYT derslerine ağırlık verirken TYT ortak bir taban oluşturur. Aşağıdaki tablo bu dengeyi genel olarak gösterir.

Puan Türü TYT Rolü AYT Rolü SAY Ortak taban Mat, Fizik, Kimya, Biyoloji belirleyici EA Ortak taban Mat, Edebiyat, Sosyal belirleyici SÖZ Ortak taban Edebiyat, Tarih, Coğrafya belirleyici TYT Tek belirleyici Kullanılmaz

Bu denge, adayın hangi teste ağırlık vereceğini gösterir. Hedef puan türü, çalışma planını yönlendirir.

Yerleştirme Puanı Hesaplanırken Hangi Adımlar İzlenir?

Yerleştirme puanı, birkaç adımlı bir hesaplamayla bulunur. Aday önce netlerini hesaplar, sonra katsayılarla çarpar, OBP ekler ve yerleştirme puanını bulur. Bu puan ardından sıralama ve taban verilerle birlikte tercihte kullanılır.

1. TYT ve AYT netlerini hesaplayın

2. Netleri puan türü katsayılarıyla çarpıp toplayın

3. Ham puana OBP katkısını ekleyin

4. Yerleştirme puanını sıralama ve taban verilerle eşleştirin

Bu adımlar, yerleştirme puanını tercih sürecine bağlar. Puan hesaplama, sıralama ve taban puan adımlarıyla birlikte işler.

TYT ve AYT Çalışma Dengesi Nasıl Kurulur?

TYT ve AYT çalışma dengesi, hedef bölümün puan türüne göre kurulur. Aday, hangi testin daha belirleyici olduğunu bilerek çalışma süresini paylaştırır. İki testi de ihmal etmemek, dengeli bir puan için gereklidir.

Çalışma dengesini kurarken dikkat edilecek noktalar şunlardır:

• Hedef puan türünün ağırlıklı testini belirleme

• TYT temelini ihmal etmeme

• AYT alan derslerine yeterli zaman ayırma

• Eksik olunan dersleri önceliklendirme

Bu denge, puanı en verimli biçimde yükseltir. Aday, iki testi de planına dahil etmelidir.

Sıkça Sorulan Sorular

TYT ve AYT puanı nasıl birleşir?

TYT ve AYT netleri, puan türü katsayılarıyla çarpılıp toplanarak ham puanı oluşturur. Ham puana OBP eklendiğinde yerleştirme puanı bulunur. TYT tüm türlere ortak katkı verirken AYT lisans türlerinde belirleyici olur. İki testin katkısı, puan türüne göre farklı oranlarda birleşir.

Sadece AYT çalışmak yeterli mi?

Sadece AYT çalışmak yeterli değildir; TYT de yerleştirme puanına katkı verir. TYT tüm puan türlerinde ortak bir taban oluşturur ve ihmal edilmesi puanı düşürür. Aday, hem TYT hem AYT derslerine dengeli zaman ayırmalıdır. İki test birlikte yerleştirme puanını belirler.

Yerleştirme puanı ile ham puan farkı nedir?

Ham puan, yalnızca netlerin katsayılarla çarpımından oluşan akademik puandır. Yerleştirme puanı ise ham puana OBP katkısının eklenmesiyle bulunur ve tercihte kullanılır. İki puan arasındaki fark OBP katkısından kaynaklanır. Tercih ve yerleştirme her zaman yerleştirme puanına göre yapılır.

Yerleştirme puanı hesaplandıktan sonra ne yapılmalı?

Yerleştirme puanı hesaplandıktan sonra aday, bu puanı sıralama tahminine ve taban puanlara bağlamalıdır. Önce tahmini sıralama görülür, ardından programlar taban verilerle eşleştirilir. Bu adımlar, yerleştirme puanını somut bir tercih listesine dönüştürür. Hesaplama, tercih sürecinin yalnızca başlangıcıdır.