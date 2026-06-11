Adıyaman Belediye Konservatuvarı Türk Halk Müziği Korosu'nun düzenlediği 'Bayram Türküleri Konseri', müzikseverlerin yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi. Türkiye Petrolleri Konferans Salonu'nda düzenlenen konserin şefliğini Nesrin Aslancan yaptı.

Belediye Konservatuvarı sanatçılarından oluşan 30 kişilik karma koro, Anadolu'nun farklı yörelerinden derlenen türküleri başarıyla seslendirdi. Bayram akşamında düzenlenen konser, izleyicilere hem duygusal hem de coşkulu anlar yaşattı.

Türkülerle Bayram Coşkusu Yaşandı

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin kültür ve sanata verdiği destek kapsamında düzenlenen etkinlikte salonu dolduran vatandaşlar, seslendirilen türkülere eşlik etti. Kimi zaman duygusal ezgilerle hüzünlenen, kimi zaman hareketli türkülerle coşan izleyiciler, bayram akşamında kültür ve sanatla iç içe bir programda buluştu.

Koro performansı, sahne uyumu ve repertuvar seçimi katılımcılar tarafından beğeniyle karşılandı. Konser boyunca salonda renkli görüntüler oluşurken, türkülere eşlik eden vatandaşlar bayram coşkusunu birlikte yaşadı.

Başkan Tutdere: 'Kültür ve Sanatla Daha Güçlü Bir Adıyaman İçin Çalışıyoruz'

Konserde konuşan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, müziğin, sanatın ve türkülerin toplumu bir araya getiren önemli değerler olduğunu söyledi.

Göreve geldikleri günden bu yana kentin fiziki ihtiyaçlarının yanı sıra sosyal ve kültürel yaşamını da güçlendirmeye önem verdiklerini belirten Başkan Tutdere, 'Göreve geldiğimiz günden bu yana bir yandan kentimizin fiziki koşullarını iyileştirmek için çalışırken, diğer yandan hemşehrilerimizin moral ve motivasyonunu artıracak sosyal ve kültürel etkinlikleri hayata geçiriyoruz. Kadınlarımızın, gençlerimizin, çocuklarımızın ve tüm vatandaşlarımızın daha mutlu, huzurlu ve sosyal bir şehirde yaşaması için imkânlarımız ölçüsünde çalışıyoruz. Yaz boyunca kurslarımız, konserlerimiz ve farklı kültürel etkinliklerimizle hemşehrilerimizle bir araya gelmeye devam edeceğiz. Adıyaman Belediyesi olarak her zaman halkımızın yanında olmayı, belediyemizin sıcaklığını şehrimizin her noktasında hissettirmeyi sürdüreceğiz' dedi.

Koro Üyelerine Çiçek Takdim Edildi

Program, Başkan Tutdere'nin konserin hazırlanmasında emeği geçen koro üyelerine çiçek takdim etmesinin ardından sona erdi.

Kaynak : PERRE