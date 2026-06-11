Diyarbakır'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 149 kişi yakalandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, suçların önlenmesi ve adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan 'asayiş ve diğer suçlardan aranan' kişilerin yakalanmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlıkları ile operasyon düzenledi. İcra edilen operasyonlarda aralarında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama', 'çocukları fuhuşa teşvik etmek, yaptırmak veya aracılık ettirmek', 'binanın eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık', 'nitelikli yağma' suçlarından aranan kişilerin de bulunduğu 20 yıl ve üzeri 1, 10-20 yıl arası 8, 5-10 yıl arası 14, 2-5 yıl arası 87 ve 2 yıl altı 39 olmak üzere toplam 149 kişi yakalandı. Yakalanan 149 kişi adli makamlara sevk edildi.