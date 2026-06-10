Ressam Yusuf Aydın'ın, geleneksel Japon felsefesinden ilham alarak hazırladığı 'Kintsugi' adlı kişisel resim sergisi, Adıyaman'da sanatseverlerden yoğun ilgi görüyor. Küratörlüğünü Öğr. Gör. Mehmet Demiralp'in üstlendiği sergi, 8 Haziran'da Kommagene Kültür Merkezi bünyesinde bulunan Adıyaman İl Halk Kütüphanesi Sergi Salonu'nda kapılarını açmıştı.

'Kintsugi' sergisinde sanatçının 24 adet soyut ve sürrealist portresi yer alıyor. Eserlerde, insanın yaşam boyunca aldığı yaralar, kırgınlıklar ve bu deneyimlerle yeniden şekillenen varoluş süreci sanatsal bir dille anlatılıyor.

Kintsugi Felsefesi Tuvale Yansıtıldı

Geleneksel Japon kültüründe kırılan nesnelerin altınla birleştirilerek yeniden değer kazanmasını ifade eden 'Kintsugi' felsefesi, Yusuf Aydın'ın eserlerinde insan ruhunun dönüşüm hikâyesine dönüştürülüyor.

Sanatçı, sergideki çalışmalarında kusurların ve yaşanmışlıkların insanı eksiltmek yerine daha güçlü ve özgün kıldığını vurguluyor. Küratör Öğr. Gör. Mehmet Demiralp'in oluşturduğu sergi kurgusu da bu düşünceyi destekleyen bütüncül bir anlatı sunuyor.

Geleneksel ve Modern Teknikler Bir Arada

Sergi, sahip olduğu teknik çeşitlilikle de dikkat çekiyor. Yusuf Aydın eserlerinde tuval üzerine yağlı boya, karışık teknik uygulamalar ile geleneksel Türk sanatı ebru ve yağlı boya sentezini bir arada kullanıyor.

Ebru sanatının su üzerindeki akışkan ve tesadüfi desenleri, sürrealist portrelerin ruhsal katmanlarını oluştururken, yağlı boyanın güçlü dokusu ile birleşerek izleyicilere çok boyutlu bir görsel deneyim sunuyor.

Sanatseverler İçin Son Gün Yarın

Adıyaman'ın kültür ve sanat hayatına katkı sunan 'Kintsugi' sergisi, 11 Haziran 2026 Perşembe günü sona erecek. Adıyaman İl Halk Kütüphanesi Sergi Salonu'nda ziyaretçilerini ağırlayan sergi, her gün 08.00 ile 18.00 saatleri arasında gezilebiliyor.

Sanatseverler, Yusuf Aydın'ın yaraları sanata dönüştüren eserlerini yarın son kez ziyaret etme fırsatı bulacak.

Kaynak : PERRE