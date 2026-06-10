Adıyaman Belediyesi Kültür ve Eğitim Merkezi (AKEM) bünyesinde yürütülen ücretsiz Liselere Geçiş Sistemi (LGS) hazırlık kurslarında eğitim gören öğrenciler, sınav öncesi son deneme sınavına katılarak hazırlık sürecini tamamladı.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin eğitimde fırsat eşitliği hedefi doğrultusunda yürütülen program kapsamında öğrencilere yıl boyunca akademik destek sağlandı.

5 Branşta Eğitim Desteği

AKEM'de haftanın 5 günü sürdürülen LGS hazırlık programında 5 branşta 8 öğretmen görev aldı.

Ortalama 30 ila 35 öğrencinin katıldığı kurslarda konu anlatımları, soru çözüm çalışmaları ve okul derslerine destek eğitimleri verildi.

Kaynak Kitap ve Deneme Sınavı Desteği

Program kapsamında öğrencilere çıkmış sorular, okuma kitapları ve kamp kitapları ücretsiz olarak dağıtıldı.

Yıl boyunca düzenli olarak gerçekleştirilen deneme sınavlarıyla öğrencilerin sınav pratiği kazanması, zaman yönetimi becerilerini geliştirmesi ve sınav kaygısının azaltılması hedeflendi.

AKEM'de 10 seri deneme sınavı ile Türkiye geneli denemelerin de yer aldığı toplam 20 deneme sınavı yapıldı.

Öğrencilere Sınav Seti Hediye Edildi

Sınava girecek öğrencilere ayrıca kalem, silgi ve kalemtıraştan oluşan sınav seti hediye edildi.

Başkan Tutdere: 'Amacımız Eğitimde Fırsat Eşitliği Sağlamak'

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, kursların eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla hayata geçirildiğini belirterek, 'Evlatlarımız yıl boyunca öğretmenlerimizin rehberliğinde düzenli bir hazırlık süreci geçirdi. Biz de belediye olarak kaynak ve deneme sınavı desteği dahil olmak üzere gerekli imkânları sağlamaya çalıştık. Şimdi emeklerinin karşılığını alacaklarına inanıyorum' dedi.

Başkan Tutdere, LGS'ye girecek tüm öğrencilere başarılar dileyerek öğretmenlere ve ailelere teşekkür etti.

Kaynak : PERRE