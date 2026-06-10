Adıyaman Belediyesi, vatandaşların belediye hizmetlerine daha hızlı ve kolay ulaşabilmesi amacıyla Akıllı Vezne uygulamasını hayata geçiriyor. Kentin farklı noktalarına yerleştirilecek sistem sayesinde borç ödeme işlemleri, ulaşım kartı dolumu ve kart satın alma işlemleri günün her saatinde gerçekleştirilebilecek.

Adıyaman Belediyesi, dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıracak Akıllı Vezne uygulamasını hizmete sunmaya hazırlanıyor. Belediye hizmetlerine erişimi hızlandırmak amacıyla kurulacak Akıllı Vezneler aracılığıyla vatandaşlar, belediyeye ait borç ödeme işlemlerini gerçekleştirebilecek, ulaşım kartlarına bakiye yükleyebilecek ve tam kart satın alabilecek.

7 Gün 24 Saat Hizmet Verecek

Kent genelinde belirlenen noktalara yerleştirilecek Akıllı Vezneler, haftanın yedi günü 24 saat kesintisiz hizmet sunacak.

Yeni sistem sayesinde vatandaşlar, belediye hizmetlerinden günün her saatinde yararlanabilecek, işlemlerini sıra beklemeden ve zaman kaybetmeden gerçekleştirebilecek.

Özellikle mesai saatleri dışında işlem yapmak isteyen vatandaşlar için önemli kolaylık sağlaması hedeflenen uygulamanın, belediye hizmetlerine erişimi daha da artırması bekleniyor.

İlk Etapta Üç Noktada Hizmete Girecek

Akıllı Vezneler ilk etapta Altınşehir Aryom AVM karşısı, Yeni Meydan ve AKEM Eski Şire Pazarı yanında vatandaşların kullanımına sunulacak.

Modern teknolojik altyapıyla hizmet verecek sistemin, Adıyaman Belediyesinin dijital belediyecilik uygulamalarını yaygınlaştırma hedefinin önemli adımlarından biri olduğu belirtildi.i

Başkan Tutdere: 'Teknolojiyi Halkın Hizmetine Sunuyoruz'

Akıllı Veznelerin kurulum çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, belediyecilik hizmetlerinde teknolojinin etkin kullanımına önem verdiklerini söyledi.

Vatandaşların işlemlerini daha hızlı, güvenli ve kolay şekilde gerçekleştirebilmesi için çalıştıklarını belirten Başkan Tutdere, kısa süre içerisinde hizmete alınacak Akıllı Vezneler sayesinde ödeme işlemleri ve ulaşım kartı dolumlarının daha pratik hale geleceğini ifade etti.

Başkan Tutdere açıklamasının devamında, 'Şehrimizin farklı noktalarına kurduğumuz Akıllı Vezneler birkaç gün içerisinde faaliyete geçecek. Bu sistemle vatandaşlarımız hem belediyeye ait ödeme işlemlerini hem de ulaşım kartı dolumlarını zaman kaybetmeden gerçekleştirebilecek. Biz sadece altyapı ve üstyapı çalışmaları yürüten bir belediye değil; aynı zamanda kurumsal yapısını teknolojiyle güçlendiren, halkımızın yaşamını kolaylaştıran bir belediyecilik anlayışıyla çalışıyoruz. Akıllı Vezne uygulaması da bu anlayışın önemli adımlarından biridir. Bu hizmetin Adıyaman'ımıza ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyor, emek veren Bilgi İşlem Müdürlüğümüz başta olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

Adıyamanlılar Net

Kaynak : PERRE