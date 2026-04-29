Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, her yaştan vatandaşın eğitim, sosyal ve mesleki gelişimine katkı sunması hedeflenen Gölbaşı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü inşaatında incelemelerde bulundu. Modern yapısıyla dikkat çeken merkezde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Vali Varol, yetkililerden inşaatın son durumu ve planlanan teslim sürecine ilişkin bilgi aldı.

Çevre düzenleme çalışmalarına başlanan Gölbaşı Halk Eğitim Merkezi'nin tamamlanmasıyla birlikte vatandaşlara ücretsiz kurs imkânı sunulacağı bildirildi.

Merkezde mesleki, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda eğitimler verileceği, böylece her yaştan vatandaşın ilgi ve yeteneklerine uygun kurslardan yararlanabileceği ifade edildi.

Projenin hayata geçmesiyle birlikte toplumsal kalkınmanın güçlenmesi, okuryazarlık oranının artması, yeni istihdam alanlarının oluşması ve yaşam boyu öğrenme kültürünün yaygınlaştırılması hedefleniyor.

