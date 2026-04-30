Adıyaman Son Dakika: Adıyaman'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin ışıklarda duran bir otomobil ve iki motosiklete çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Sinan Y. idaresindeki 09 BU 343 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Adıyaman merkez Kayalık Mahallesi İndere yolunda ışıklarda bekleyen Sıdıka B. idaresindeki 02 ADY 391 plakalı motosiklete, Veysel Ç. idaresindeki 02 ADC 519 plakalı motosiklete ve Ramazan A. idaresindeki 02 AR 386 plakalı otomobile çarptı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücülerinden Sıdıka B. ve araçlarda yolcu olarak bulunan Kadir Y. ile Ercan B. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.