Adıyaman'da mantar toplarken yüksekten düşerek yaralanan şahıs için helikopter destekli kurtarma operasyonu gerçekleştirildi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde bulunan Yüzen Adalar mevkiindeki yüksek bir dağda mantar toplayan E.A. (34), burada dengesini kaybederek düştü. Yüksekten düşen E.A., yaralandı. Yaralı, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Olay yerine UMKE, jandarma ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaralıyı kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Yaralıya ilk müdahaleyi yapan ekipler, yaralı için helikopter desteği talep etti. Olay yerine askeri helikopter sevk edildi. Olay yerine sevk edilen helikopter yaralıyı dağ başından alarak Malatya'ya doğru havalandı. Yaralının İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.