Olay, Kızılin Köyü Tarihi Köprü mevkiinde meydana geldi. Serinlemek amacıyla suya giren gençlerden 3'ü zamanında yapılan müdahale ile sudan çıkarıldı. Ancak akıntıya kapılan İsa Özkul gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis dalgıç ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kurtarma ekipleri, kaybolan genci bulmak için tüm imkânları seferber ederek arama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Adıyaman Valisi Abdullah Küçük olay yerine gelerek arama-kurtarma faaliyetlerini yerinde inceledi ve ekiplerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

Kaynak : PERRE