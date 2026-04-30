Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre Altınşehir Mahallesi Atatürk Bulvarı Eğriçay Köprüsü yakınlarında Ali Berke Ö. yönetimindeki 02 AGB 759 plakalı motosiklet ile Mehmet S. yönetimindeki 35 AS 4050 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Ali Berke Ö. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.