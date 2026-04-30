Adıyaman Belediyesi'ne ait Örenli TOKİ hattında sefer yapan şehir içi yolcu otobüsünde bir yolcunun bayılması üzerine, şoförün zamanında müdahalesi dikkat çekti. Seyir halindeyken fenalaşan yolcuyu fark eden diğer yolcular, durumu otobüs şoförü Mehmet Berk'e bildirdi. Uyarı üzerine harekete geçen Berk, güzergâhını değiştirerek aracı hızla hastaneye yönlendirdi.

Yaklaşık 6 dakika içerisinde Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne ulaşan yolcu, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yapılan ilk kontrollerde yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yaşanan olay otobüste bulunan vatandaşların takdirini toplarken, şoför Mehmet Berk müdahale anına ilişkin, 'Örenli TOKİ hattında seferimizi yaparken vatandaşlarımız bir yolcumuzun bayıldığını söyleyerek beni uyardı. Bunun üzerine vakit kaybetmeden güzergâhımı değiştirdim ve hastaneye yöneldim. O an tek düşüncem yolcumuzu bir an önce sağlık ekiplerine ulaştırmaktı' dedi.

