Adıyaman'da motosiklet ile bisikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edilen bilgiye göre Cumhuriyet Mahallesi 2523 Sokak üzerinde sürücüsü öğrenilemeyen bisiklet, Muhammed Miraç K. idaresindeki 02 AFR 268 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada motosiklet sürücüsü Miraç K., ile ismi öğrenilemeyen bisiklet sürücüsü yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.