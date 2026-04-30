Adıyaman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü tarafından 'Raku Fırını Tasarımı ve Pişirimi' çalıştayı düzenlendi. Dr. Öğr. Üyesi Hülya Ak yürütücülüğünde gerçekleştirilen etkinliğe, Anadolu Üniversitesi ile Mersin Üniversitesi'nden akademisyenler de katkı sundu.

Çalıştay kapsamında katılımcılarla birlikte raku fırını inşa edilerek pişirim süreci uygulamalı olarak yapıldı. Raku tekniğiyle seramik eserlerde özgün çatlak efektleri ve metalik yansımalar elde edildi.

Etkinliğe akademik ve idari personel ile öğrenciler katılım sağladı. Katılımcılar hem teorik bilgi edindi hem de uygulamalı deneyim kazanma imkânı buldu.

Kaynak : PERRE