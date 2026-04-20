Adıyaman Üniversitesi Satır Ötesi Kitap Topluluğu tarafından düzenlenen ve Adıyaman Tunahan Özbilgin Gençlik Merkezi tarafından desteklenen 'Bilimde ve Sanatta Yaratıcılık' konulu konferans, Uzm. Abdulmusa YÖNYOL tarafından gerçekleştirildi.



Gerçekleşen konferansta; bilimin rasyonel yapısı ile sanatın sınırsız estetiğinin kesişim noktaları, yaratıcı sürecin evrensel dinamikleri ve bu iki disiplinin birbirini nasıl beslediği derinlemesine ele alındı.

Etkinliğe üniversite öğrencilerinin yanı sıra, depremden etkilenen Vartana Geçici Yaşam Alanı'ndaki prefabrik evlerde konaklayan çocuklar da katılım sağladı.

Adıyaman'daki üniversite öğrencileriyle bir araya gelen çocuklar, yaratıcılığın büyüleyici dünyasını birlikte keşfetme imkanı buldular. Özellikle çocukların bilişsel ve duygusal gelişimine katkı sunmayı hedefleyen bu anlamlı buluşma, katılımcılar için hem ilham verici hem de moral depolayan oldukça faydalı bir etkinlik olarak hafızalarda yer edindi.

