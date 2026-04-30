Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, belediye tarafından sokak hayvanlarına yönelik hizmetlerin geliştirilmesi amacıyla Sokak Hayvanları Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı'nda yeni yatırımlar hayata geçiriliyor.

Karaköprü Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl hizmete açılan Sokak Hayvanları Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı, sahipsiz hayvanlara daha sağlıklı ve güvenli bir ortam sunmak amacıyla genişletiliyor. Belediye bünyesindeki Veterinerlik İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, mevcut alana yeni kalıcı hizmet binaları inşa ediliyor.

Proje çerçevesinde yapılacak veteriner sağlık hizmetleri binasında, hayvanların rutin muayeneleri düzenli olarak gerçekleştirilecek. Sağlıklı hayvanlara aşılama ve kısırlaştırma işlemleri uygulanırken, hasta hayvanların teşhis ve tedavi süreçleri veteriner hekimler tarafından yürütülecek.

Alan içerisinde ayrıca, her biri 10 metrekare büyüklüğünde 20 bağımsız bölümden oluşacak kapalı bölmeli karantina binası inşa edilecek. Bu bölümde, bakımevine getirilen hasta ve yaralı hayvanların kontrollü şekilde barındırılması sağlanacak.

Projede yer alan bir diğer yapı ise doğum yapacak ve yavrulu köpekler için planlanan özel bakım alanı olacak. Her biri 10 metrekarelik 4 bağımsız kapalı bölümden oluşacak alanda, anne ve yavruların bakım ve barınma ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor.

Öte yandan, tesis içerisinde kurulacak mama üretim binası ile Sıfır Atık Projesi kapsamında günlük yaklaşık 1 ton mama üretimi planlanıyor. Kurum ve kuruluşlardan temin edilecek atık gıdaların işlenmesiyle elde edilecek mamalar, bakımevindeki hayvanların beslenmesinde kullanılacak.

Karaköprü Belediyesi'nin yatırımlarıyla, sokak hayvanlarının bakım, tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin daha sistemli ve sürdürülebilir bir şekilde yürütülmesi amaçlanıyor.

Kaynak : PERRE