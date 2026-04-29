Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Spor, yerel liglerde elde ettiği başarılarla dikkat çekti. Amatör yerel lig mücadelelerini galibiyetlerle tamamlayan kulüp, farklı yaş kategorilerinde kazandığı şampiyonluklarla önemli bir başarıya imza attı.

Kulübün U15, U16 ve U18 takımları, sezon boyunca oynadıkları karşılaşmalarda rakiplerini geride bırakarak kendi kategorilerinde şampiyonluk elde etti. Bu sonuçlarla birlikte üç takım da Türkiye Finalleri Grup Müsabakalarına katılma hakkı kazandı. Elde edilen dereceler sayesinde kulüp, söz konusu organizasyonda Şanlıurfa'yı temsil edecek.

Özellikle U16 takımı, sezon boyunca sergilediği performansla öne çıktı. Üst üste alınan galibiyetlerle dikkat çeken ekip, Batman'da düzenlenen grup müsabakalarında mücadele etti. Takımın sahadaki performansı, teknik heyet ve spor camiası tarafından yakından takip edildi.

Şampiyonlukların ardından düzenlenen törende sporculara madalya ve kupaları takdim edildi. Törene, Mehmet Küçük, Adnan Yükselir ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu yöneticileri katıldı. Sporcular, törende ödüllerini protokol üyelerinin elinden aldı.

Törende konuşan Mehmet Küçük, elde edilen başarıların önemli olduğunu belirterek, Türkiye Finalleri Grup Müsabakalarına katılacak U15 ve U18 takımlarına başarı dileklerini iletti. Kulübün altyapı çalışmalarının sürdüğü ve genç sporcuların gelişimine yönelik faaliyetlerin devam ettiği bildirildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Spor'un yerel liglerde elde ettiği bu sonuçların ardından gözler, Türkiye Finalleri Grup Müsabakalarında alınacak sonuçlara çevrildi. Kulübün, farklı yaş kategorilerinde yakaladığı başarıyı ulusal düzeyde de sürdürmesi bekleniyor.

