Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu, sağlıksız koşullarda muhafaza edildiği belirlenen 5 bin koli yumurtaya el konularak imha edildi.

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatıyla denetimlerini sürdüren zabıta ekipleri, Devteyşti Mahallesi'nde bulunan bir depoda inceleme gerçekleştirdi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı denetimlerde, ürünlerin uygun saklama şartlarına sahip olmadığı tespit edildi.

Yapılan kontrollerde, yumurtaların izlenebilirliğinin bulunmadığı, gerekli sıcaklık koşullarının sağlanmadığı, soğuk hava deposunun çalıştırılmadığı ve kırık ürünlerin ortamdan uzaklaştırılmadığı belirlendi. Ayrıca depoda yoğun kötü koku olduğu da tespit edildi.

Tespit edilen ihlaller doğrultusunda hazırlanan tutanaklar kapsamında 5 bin koli yumurtaya imha edilmek üzere el konuldu. İşletmeye 132 bin 108 TL idari para cezası uygulandı.

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerin sürdürüleceği belirtilirken, vatandaşların benzer durumları 444 22 63 numaralı iletişim hattı üzerinden bildirebileceği ifade edildi.

