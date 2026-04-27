Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sağlık hizmetlerinin niteliğini artırmaya yönelik bir yatırım hayata geçirildi. Kahta Devlet Hastanesi bünyesinde mevcut oksijen altyapısı tamamen yenilenerek likit oksijen tankı sistemi devreye alındı.

Gerçekleştirilen çalışma kapsamında hastanenin oksijen temin ve dağıtım sistemi modern standartlara uygun hale getirilirken, özellikle yoğun bakım üniteleri, ameliyathane ve acil servis gibi kritik birimlerde kesintisiz oksijen temini sağlanması hedeflendi. Yeni sistem ile birlikte hastane genelinde oksijen arz güvenliğinin artırıldığı, olası teknik kesinti risklerinin en aza indirildiği bildirildi.

Yapılan altyapı yenileme çalışmasıyla birlikte oksijen depolama ve iletim kapasitesinin güçlendirildiği, sistemin daha güvenli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulduğu ifade edildi. Kâhta Devlet Hastanesi Başhekimi Mustafa Akel, gerçekleştirilen yatırımın hasta güvenliği ve tedavi süreçlerinin etkinliği açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi Mustafa Akel, yapılan çalışmanın sağlık hizmetlerinde süreklilik ve güvenlik açısından kritik bir adım olduğunu vurguladı. Akel, özellikle hayati müdahalelerin gerçekleştirildiği birimlerde oksijen altyapısının kesintisiz şekilde çalışmasının hasta sağlığı açısından vazgeçilmez olduğunu ifade etti.

Hastane yönetimi tarafından yapılan açıklamada, söz konusu yatırımın sağlık hizmet kalitesini artırmaya yönelik önemli bir adım olduğu belirtilirken, benzer altyapı iyileştirme çalışmalarının ihtiyaçlar doğrultusunda devam edeceği kaydedildi.

Kaynak : PERRE