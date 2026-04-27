Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası'nda KOSGEB desteklerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlenecek. Girişimcilik, istihdamın korunması ve kapasite geliştirme gibi güncel destek programlarının ele alınacağı toplantıda, işletmelere yönelik hibe ve destek süreçleri hakkında bilgi verilecek.

28 Nisan 2026 Salı günü saat 15.30'da gerçekleştirilecek toplantıya, başta imalat sektörü olmak üzere tüm işletmeler ile girişimcilerin katılım sağlayabileceği bildirildi.

Kaynak : PERRE