Ceylan, Nazik'in eğitim, iş dünyası, sivil toplum ve kanaat önderliği alanlarında yürüttüğü çalışmalarla önemli bir birikime sahip olduğunu vurgulayarak, 'Sayın Çetin Nazik'in bilgi birikimi, sivil toplum tecrübesi ve güçlü temsil kabiliyetiyle Türkiye Alpagut Federasyonu'na değerli katkılar sunacağına inanıyorum. Yeni görevinin kendisine, federasyonumuza ve camiamıza hayırlı olmasını diliyor, başarılarının devamını temenni ediyorum.' ifadelerini kullandı.

Mazbatasını Çetin Nazik'e takdim ettiğini belirten Ceylan, federasyonun kültürel, sportif ve geleneksel değerlerin yaşatılması açısından önemli bir çatı olduğuna dikkat çekti.

Öte yandan, Alpagut Turan dövüş sanatları Türkiye Koordinatörü Hasan Çağlar ve Hakem Kurulu Başkanı Tamer Öztürk de As Başkan Çetin Nazik'e başarı dileklerini iletti.

Kaynak : PERRE