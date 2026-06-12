İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni bir aşamaya geçildi. Aralarında Kenan Doğulu, Beren Saat, Kerimcan Durmaz, Berdan Mardini, Ozan Doğulu, Enis Arıkan ve Selin Ciğerci gibi kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerin de bulunduğu 23 şüphelinin savcılık işlemleri tamamlandı. Soruşturma kapsamında 10 şüpheli hakkında tutuklama talep edilirken, bazı isimler için adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı istendi.

İstanbul'da yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilmişti. Savcılık tarafından ifadeleri alınan şüpheliler hakkında sevk işlemleri tamamlandı.

Savcılık, Tolga Çam, Ferhan Kaya, Murat Saygı, Enis Ahmet Onat, Emre Tari, Hasan Vatan, Reyhan Küçükyeğen, Mehmet Yıldız, Tessy Ramos Correira ve Rafet Eren Yorulmazer'in tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmesini istedi.

Soruşturma kapsamında Ali Efe Bezci hakkında konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talep edildi.

Ayşe Hatun Önal, Ahmet Karoğlu, Kerimcan Durmaz, Kenan Doğulu, Beren Saat, Mehmet Cem Karcı, Berdan Mardini, Ozan Doğulu, Yaşar İpek, Enis Arıkan ve Selin Ciğerci hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı uygulanması talep edildi.

Uyuşturucu soruşturmasına ilişkin yargı süreci devam ederken, sulh ceza hakimliğinin vereceği karar kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

Adıyamanlılar Net