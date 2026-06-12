MHP Adıyaman İl Başkanı İsmail Gümüş, katıldığı televizyon programında Adıyaman’ın gündemindeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gözde TV ekranlarında yayınlanan “Adıyaman Özel” programına konuk olan Gümüş, belediyenin ücret politikaları ile şehir genelindeki yol çalışmalarına yönelik eleştirilerini dile getirdi. Gazeteci-yazar Yusuf Dündar’ın hazırlayıp sunduğu programda konuşan Gümüş, vatandaşlardan gelen talepler ve kentteki mevcut durum üzerinden değerlendirmelerde bulunarak, özellikle ulaşım ve altyapı konularının Adıyaman’ın öncelikli sorunları arasında yer aldığını ifade etti.

Programda belediyenin uyguladığı ücret tarifelerine değinen Gümüş, bazı hizmetlerde büyükşehir belediyelerindeki ücretlendirme anlayışının örnek alındığını ancak hizmet kalitesinin aynı seviyede olmadığını savundu.

Şehir merkezindeki yolların durumuna dikkat çeken Gümüş, vatandaşlardan bu konuda yoğun şikâyet aldıklarını belirterek, birçok noktada yolların bakım ve onarıma ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Canlı yayında yaptığı açıklamada, “Ücret alma konusunda büyükşehir gibiyiz ama yolların hali ortada” ifadelerini kullanan Gümüş, şehir merkezindeki bazı yolların uzun süredir düzeltilmediğini öne sürdü.

Adıyaman’ın gelişim sürecine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Gümüş, kentin geçmiş yıllarla kıyaslandığında komşu iller karşısında istenilen seviyeye ulaşamadığını ifade etti. 1994 yılında Şanlıurfa Belediye Başkanı Halil Çelik’in seçim döneminde kullandığı bir ifadeyi hatırlatan Gümüş, aradan geçen yıllara rağmen Adıyaman’ın çeşitli alanlarda komşu illerin gerisinde kaldığını savundu.

Program boyunca izleyicilerden gelen soruları da yanıtlayan MHP Adıyaman İl Başkanı İsmail Gümüş, kentin sorunlarının çözümü için takipçi olmaya devam edeceklerini belirterek, Adıyaman’ın hak ettiği hizmetlere kavuşması gerektiğini söyledi.

Adıyamanlılar Net