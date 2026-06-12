Adıyaman’da Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kadın, Aile, Çocuk ve Engelli Politikaları (KAÇEP) İl Başkanlığı tarafından konteyner kentte yaşayan kadınlara yönelik ziyaret gerçekleştirildi. MHP KAÇEP Adıyaman İl Başkanı Bedriye Gümüş ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı buluşmada, kadınların yaşadığı sorunlar, talepleri ve beklentileri yerinde dinlendi. Ziyaret kapsamında kadınlarla birebir görüşmeler yapan heyet, günlük yaşamda karşılaşılan sorunlar hakkında bilgi alırken, çözüm önerileri konusunda da kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Kadınların sosyal yaşamdan ekonomik koşullara kadar birçok konuda görüşlerini paylaşma fırsatı bulduğu programda, sahadan elde edilen bilgilerin yapılacak çalışmalara yön vereceği ifade edildi.

MHP KAÇEP Adıyaman İl Başkanı Bedriye Gümüş, kadınların görüş ve önerilerinin büyük önem taşıdığını belirterek, sorunların yerinde tespit edilmesinin çözüm süreçlerine katkı sunduğunu söyledi.

Gümüş, “Kadınlarımızın yaşadığı sorunları doğrudan kendilerinden dinlemek, ihtiyaçlarını yerinde görmek ve çözüm yollarını birlikte değerlendirmek bizim için çok kıymetli. Her bir görüş, geleceğe yönelik çalışmalarımıza ışık tutuyor. Daha güçlü, daha dayanışmacı ve daha yaşanabilir bir yaşam için kadınlarımızın sesi olmaya, onların yanında durmaya devam edeceğiz” dedi.

Ziyaret boyunca kadınlarla yakından ilgilenen KAÇEP yönetim kurulu üyeleri de vatandaşların ilettiği talep ve önerileri not aldı. Elde edilen bilgilerin ilgili kurumlarla paylaşılacağı ve çözüm süreçlerinin takip edileceği belirtildi.

Konteyner kentte yaşayan kadınlar ise gerçekleştirilen ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, sorunlarının dinlenmesinin kendileri açısından önemli olduğunu ifade etti. Vatandaşlar, ziyaretlerinden dolayı MHP KAÇEP Adıyaman İl Başkanı Bedriye Gümüş ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

Adıyamanlılar Net