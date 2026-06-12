İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve aralarında Kenan Doğulu, Beren Saat, Kerimcan Durmaz, Berdan Mardini, Ozan Doğulu, Enis Arıkan, Selin Ciğerci, Ayşe Hatun Önal ve Yaşar İpek'in de bulunduğu şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Kamuoyunun yakından takip ettiği soruşturmada, sanat, televizyon ve sosyal medya dünyasından tanınan isimlerin yer alması dikkat çekti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında daha önce çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş ve toplam 23 kişi gözaltına alınmıştı. Operasyon sonrası emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolleri için Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Buradaki işlemlerin ardından Ayşe Hatun Önal, Tolga Çam, Ferhan Kaya, Murat Saygı, Enis Ahmet Onat, Ahmet Karoğlu, Emre Tari, Hasan Vatan, Kerimcan Durmaz, Kenan Doğulu, Beren Saat, Mehmet Cem Karcı, Berdan Mardini, Reyhan Küçükyeğen, Ozan Doğulu, Yaşar İpek, Mehmet Yıldız, Tessy Ramos Correira, Enis Arıkan, Rafet Eren Yorulmazer, Ali Efe Bezci ve Selin Ciğerci adliyeye sevk edildi.

Sağlık kontrolleri tamamlanan şüpheliler daha sonra Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü. Soruşturma kapsamında savcılık işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Yetkililerden soruşturmanın seyri ve adli süreçle ilgili yapılacak açıklamalar beklenirken, dosyaya ilişkin inceleme sürüyor.

Adıyamanlılar Net