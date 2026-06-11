Bardak altlığı ASB ambalajdan alınır. İçecek sunumlarında küçük gibi görünen detaylar, müşteri deneyimi açısından büyük farklar yaratır. Özellikle kafe, restoran, otel, pub ve bar gibi işletmelerde kullanılan bardak altlıkları hem masa yüzeylerini korur hem de marka görünürlüğünü artıran etkili bir reklam alanı oluşturur. Günümüzde işletmeler, standart ürünler yerine kurumsal kimliklerini yansıtan özel tasarımlı bardak altlıklarını tercih etmektedir.

20 yılı aşkın üretim tecrübesine sahip ASB Ambalaj, yurt içi ve yurt dışında birçok şirket ve kamu kurumuna promosyon ve matbaa ürünleri konusunda çözüm ortaklığı sunmaktadır. Firma, özel gofraj kabartmalı logolu kağıt bardak altlığı, emici karton bira bardak altlığı, mantar bardak altlığı, PVC bardak altlığı ve kauçuk bardak altlığı gibi farklı seçeneklerle işletmelerin ihtiyaçlarına yönelik üretim gerçekleştirmektedir.

Özellikle marka bilinirliğini artırmak isteyen işletmeler için özel baskılı bardak altlıkları, müşterilerin dikkatini çekmenin pratik ve ekonomik yollarından biridir. Kaliteli malzeme kullanılarak üretilen ürünler, uzun süreli kullanım avantajı sunarken işletmenin profesyonel görünümüne de katkı sağlar. Detaylı ürün seçeneklerini incelemek için bardak altlığı kategorisini ziyaret edebilirsiniz.

Bardak Altlığı Fiyatları

Bardak altlığı fiyatları; tercih edilen malzeme türüne, baskı özelliklerine, sipariş adedine ve ürün ölçülerine göre değişiklik göstermektedir. Kağıt, mantar, PVC veya kauçuk gibi farklı malzemelerden üretilen bardak altlıkları, kullanım amacına göre farklı fiyat aralıklarında sunulmaktadır.

Toplu alımlarda maliyet avantajı sağlayan özel üretim çözümleri, özellikle kafe, restoran, otel ve etkinlik organizasyonları için ekonomik seçenekler oluşturmaktadır. ASB Ambalaj, müşteri taleplerini detaylı şekilde değerlendirerek ihtiyaçlara uygun üretim planlaması yapmakta ve kalite-fiyat dengesini koruyan çözümler sunmaktadır.

Baskılı ve logolu ürünlerde fiyatlandırma yapılırken tasarım özellikleri, renk sayısı ve üretim tekniği gibi unsurlar da dikkate alınmaktadır. Bu nedenle işletmeye özel en doğru fiyat bilgisinin alınabilmesi için üretici firmayla iletişime geçilmesi önerilmektedir.

Bardak Altlığı Modelleri

Farklı sektörlerin ihtiyaçları doğrultusunda üretilen bardak altlığı modelleri, kullanım alanlarına göre çeşitlilik göstermektedir. Emici karton bardak altlıkları özellikle soğuk içecek servislerinde tercih edilirken, mantar bardak altlıkları doğal ve şık görünümüyle öne çıkmaktadır. PVC ve kauçuk bardak altlıkları ise dayanıklılık gerektiren yoğun kullanım alanlarında sıkça tercih edilmektedir.

ASB Ambalaj, modern üretim altyapısı ve uzman kadrosuyla işletmelere özel tasarımlar geliştirmekte, markaların kurumsal kimliğini yansıtan çözümler sunmaktadır. Otellerden restoranlara, kafelerden şirket ofislerine kadar birçok farklı işletmeye ürün tedarik eden firma, teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek sektördeki yenilikleri üretim süreçlerine entegre etmektedir.

Özel baskılı, logolu ve kurumsal tasarımlara sahip bardak altlığı modelleri sayesinde işletmeler hem masa düzenini koruyabilir hem de marka tanıtımlarını etkili bir şekilde gerçekleştirebilir. İşletmenize uygun seçenekleri incelemek için ASB Ambalaj'ın bardak altlığı ürünlerini değerlendirebilirsiniz.