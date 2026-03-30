Görüş mesafesinin düşmesiyle Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yapamayan çok sayıda uçak havada tur atmak zorunda kalırken, yakıt kritiğine giren uçaklar çevre havalimanlarına yönlendirildi.

42 Uçak Farklı Havalimanlarına Yönlendirildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından kent genelinde şiddetini artıran yağış, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki trafiği durma noktasına getirdi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle alçalamayan ve yakıt kritiğine giren toplam 42 uçak, başta İstanbul Havalimanı olmak üzere çevre meydanlara "divert" (yönlendirme) etti. Bu kapsamda Pegasus ve AJet'e ait 32 uçağın İstanbul Havalimanı'na iniş yaptığı öğrenildi.

MATKOM'dan İptal Kararı: Yolcular Uyarıldı

Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MATKOM), yaşanan hava muhalefeti üzerine acil toplanarak uçuş kısıtlaması kararı aldı. MATKOM'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



“Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre Sabiha Gökçen Havalimanı çevresinde yaşanılan olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle 29 Mart 2026 ile 30 Mart 2026 tarihlerinde uçuş iptalleri yapılacaktır. Yolcularımızın uçuşlarına ilişkin güncel bilgileri, ilgili havayolu şirketlerinin resmî internet siteleri ve çağrı merkezleri aracılığıyla takip etmeleri önemle rica olunur."

AJet 51 Seferini İptal Etti

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, 51 seferin iptal edildiğini duyurdu. Yeşilkaya açıklamasında şunları kaydetti:



“Meteorolojik Acil Durum Komitesi'nin uçuşların kısıtlanması kararına istinaden; 29 Mart Pazar günü Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı 51 seferimiz iptal edilmiştir. 11 seferimiz de başka havalimanlarına yönlendirilmiştir. Olumsuz hava koşullarının devam etmesi durumunda yeni iptaller ve yönlendirmeler olması söz konusudur. Uçuş emniyetinden ödün vermeden operasyonlarımızı yapmaya devam ediyoruz. Misafirlerimize gerekli bilgilendirme iletişim kanallarımızdan yapılmaktadır. Ayrıca yolcularımız uçuşlarının güncel durumunu, ajet.com ve mobil uygulamamızdan takip edebilir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

HABER: İSTANBUL/TEKHA