Bakan Hakan Fidan İslamabad’da Dörtlü Zirveye Katıldı

Bakan Fidan, bölgedeki stratejik gelişmeleri değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilen "Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Toplantısı"na katıldı.

İslamabad ev sahipliğinde düzenlenen toplantının ana gündem maddesini Orta Doğu’da yaşanan son gelişmeler oluşturdu. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan dışişleri bakanlarını bir araya getiren zirvede, bölgesel istikrarın sağlanması, krizlerin çözümü ve ülkeler arasındaki iş birliği olanakları kapsamlı bir şekilde ele alındı.

Bakan Fidan, toplantı çerçevesinde mevkidaşlarıyla bölgesel güvenliğe dair görüş alışverişinde bulunurken, Türkiye’nin barış ve diplomasi odaklı çözüm önerilerini muhataplarına iletti.

