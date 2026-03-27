Operasyon kapsamında çok sayıda dijital materyale el konuldu.

'Kapalı Devre' Yöntemiyle Bahis Oynatmışlar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis oynatan şebekelere yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda şüphelilerin, 'Golbet' ve 'Hasbet' isimli internet siteleri üzerinden faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Şebekenin, 'kapalı devre' olarak tabir edilen yöntemle; kıraathane, emlak ofisi ve iletişim dükkanı gibi paravan iş yerlerini kullanarak bahis ve kumar oynattığı ortaya çıkarıldı.

İstanbul Merkezli 4 İlde Eş Zamanlı Baskın

Siber polisi, çalışmaların tamamlanmasının ardından bu sabah saatlerinde İstanbul merkezli Şanlıurfa, Antalya ve Ağrı'da operasyon için düğmeye bastı. Eş zamanlı baskınlarda 28 şüpheli gözaltına alınırken, suç işlerken kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda dijital materyal muhafaza altına alındı. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor.

HABER KAYNAK/İSTANBUL / TEKHA