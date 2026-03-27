Başakşehir'de Dört Nakil Aracının Karıştığı Kazada 15 Kişi Yaralandı

Olayın ardından yaralılar, hızla çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. TEM Otoyolu Edirne istikameti İkitelli mevkisinde meydana gelen kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, UMKE, itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi.

Güvenlik Önlemleri Alındı ve Trafik Yoğunluğu Oluştu

Kaza sonrası olay yerine ulaşan polis ekipleri, şerit çekerek bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere taşındı. Kaza nedeniyle yolun iki şeridinin trafiğe kapanması sonucunda bölgede uzun araç kuyrukları ve yoğunluk yaşandı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla bölgeden kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden normale döndü. Kazanın, mahkumların duruşma sonrası cezaevine nakledildikleri sırada gerçekleştiği öğrenildi.

Valilikten Kazaya İlişkin Resmi Açıklama Geldi

İstanbul Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Saat 14.40 sıralarında Avrupa Otoyolu Edirne istikametinde, Metris Ceza İnfaz Kurumu'na ait 4 ring aracının karıştığı zincirleme trafik kazası meydana gelmiştir. Ceza infaz kurumlarındaki 48 tutuklu/hükümlünün sevki sırasında meydana gelen kazada 6 jandarma personeli ve 9 tutuklu/hükümlü hafif şekilde yaralanmıştır. Yaralılar, bölgeye intikal eden sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır."

