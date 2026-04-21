İstanbul Çekmeköy’de eğitim gören imam hatip öğrencileri, doğaya katkı sağlamak ve gelecek nesillere kalıcı bir miras bırakmak amacıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı. Çekmeköy Kaymakamlığı, Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Çekmeköy Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Okulu ve Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKUD) iş birliğinde hayata geçirilen “Geleceğe Nefes, Eğitime Hatıra” temalı proje kapsamında hatıra ormanı oluşturuldu. Öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleşen etkinlikte doğaya katkı sağlanırken, çevre bilinci konusunda da farkındalık oluşturuldu. Proje ile hem öğrencilerin doğaya karşı duyarlılığı artırıldı hem de geleceğe kalıcı bir değer bırakılması hedeflendi.

Hatıra Ormanı Projesine Yoğun Katılım

Okul Müdürü Kahraman Selçuk, programda yaptığı konuşmada geçen yıllarda Türkiye’nin bazı şehirlerinde yaşanan yangın felaketleri sonrası ormanlarda büyük kayıplar oluştuğunu hatırlattı. Selçuk, Hz. Muhammed (s.a.s.)’in “Müslüman bir kişi ağaç diker de ondan insan, hayvan veya kuş yerse, bu yenen şey kıyamet gününe kadar o Müslüman için sadaka olur” sözünü hatırlatarak, bu bilinçle gerçekleştirilen hatıra ormanına katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Ağaç Dikiminin Önemi Vurgulandı

Konuşmasının devamında Selçuk, Hz. Muhammed (s.a.s.)’in “Yarın kıyametin kopacağını bilseniz elinizdeki son fidanı mutlaka dikiniz” sözünü anımsatarak, ağaç dikmenin ve doğaya sahip çıkmanın önemine dikkat çekti. Projenin duyurulmasının ardından öğretmenler, öğrenciler, veliler ve idarecilerden büyük destek gördüklerini belirtti.

Emeği Geçenlere Teşekkür

Selçuk ayrıca, “Hem ÇEKUD yetkililerimize hem Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerimize ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu faaliyetler öğrencilerin, velilerin ve öğretmenlerin hayatında unutulmayan güzel faaliyetlerden bir tanesi” ifadelerini kullandı.

Fidanlara Can Suyu Verildi

Konuşmaların ardından dikimi gerçekleştirilen fidanlara can suyu verilerek etkinlik tamamlandı.

Haber: Ziya Gündüz