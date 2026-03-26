Olay yerine ambulansın gelmesi, okulda
güvenlik önlemlerinin yetersizliği iddialarını gündeme taşıdı. Veliler, çocuklarının risk altında
olduğunu söyleyerek tepkilerini yükseltiyor. Yetkililerin, acil önlem alması gerektiği yönünde
çağrılar veliler cephesinde giderek artıyor.
Okulda güvenlik zafiyeti iddiası bulunuyor
İstanbul Ataşehir Çağrıbey İlkokulu’nda yaşanan kazalar, velilerin tepkisini artırıyor.
Geçtiğimiz günlerde yaşanan kazada, sınıf kapısı bir öğrencinin parmağını kopma noktasına
getirdi. Veliler, bunun basit bir kaza değil, okul yönetiminin ihmali olduğunu savunuyor ve
iddia ediyorlar. İddialara göre, bir yıl önce de benzer bir olayın yaşandığı ve bir öğrencinin
parmağının geç müdahale yapıldığı için kalıcı şekilde zarar gördüğü iddia ediliyor.
İstanbul Ataşehir’deki Çağrıbey İlkokulu’nda sınıf kapısı yüzünden çocuğunun parmağı
kopma noktasına gelen çocuğun velisi, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, “İnşallah
olur dediler. Eğer olmazsa, ameliyathaneye alıp daha büyük ameliyatla, o parmağını kesip
oradan çıkaracağız dediler. Çocuğumun 2 parmağını ameliyat ederek diktiler, biri kopmak
üzereydi.” diyerek üzüntüsünü anlatıyor.
Velilerden tepki: “Çocuklarımızı korkuyla okula gönderiyoruz”
İlkokulunun velilerinin tepkilerinde genel olarak şu konular yer alıyor:
“Veli olarak, yaşanan olaylardan büyük endişe duyuyoruz. Son iki ayda bir öğrencinin
parmağı kopma noktasına geldi. 26 Mart 2026’da ise başka bir öğrencinin eli camda
parçalandı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. Daha önce okulda zehirlenme vakaları da
yaşandı ve bu durum tekrar tekrar karşımıza çıkıyor. Çocuklarımızın can güvenliğinden
endişeleniyoruz ve her gün endişe ve korku içinde çocuklarımızı okula gönderiyoruz. Okul
idaresinin önlem almaması kabul edilemez. Bu ihmallerin artık son bulması için yetkililerin
derhal harekete geçmesini istiyoruz. Çocuklarımızın güvenliği için gerekli işlemlerin
yapılmasını talep ediyoruz.” demektedirler.