Olay yerine ambulansın gelmesi, okulda

güvenlik önlemlerinin yetersizliği iddialarını gündeme taşıdı. Veliler, çocuklarının risk altında

olduğunu söyleyerek tepkilerini yükseltiyor. Yetkililerin, acil önlem alması gerektiği yönünde

çağrılar veliler cephesinde giderek artıyor.

Okulda güvenlik zafiyeti iddiası bulunuyor

İstanbul Ataşehir Çağrıbey İlkokulu’nda yaşanan kazalar, velilerin tepkisini artırıyor.

Geçtiğimiz günlerde yaşanan kazada, sınıf kapısı bir öğrencinin parmağını kopma noktasına

getirdi. Veliler, bunun basit bir kaza değil, okul yönetiminin ihmali olduğunu savunuyor ve

iddia ediyorlar. İddialara göre, bir yıl önce de benzer bir olayın yaşandığı ve bir öğrencinin

parmağının geç müdahale yapıldığı için kalıcı şekilde zarar gördüğü iddia ediliyor.

İstanbul Ataşehir’deki Çağrıbey İlkokulu’nda sınıf kapısı yüzünden çocuğunun parmağı

kopma noktasına gelen çocuğun velisi, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, “İnşallah

olur dediler. Eğer olmazsa, ameliyathaneye alıp daha büyük ameliyatla, o parmağını kesip

oradan çıkaracağız dediler. Çocuğumun 2 parmağını ameliyat ederek diktiler, biri kopmak

üzereydi.” diyerek üzüntüsünü anlatıyor.

Velilerden tepki: “Çocuklarımızı korkuyla okula gönderiyoruz”

İlkokulunun velilerinin tepkilerinde genel olarak şu konular yer alıyor:

“Veli olarak, yaşanan olaylardan büyük endişe duyuyoruz. Son iki ayda bir öğrencinin

parmağı kopma noktasına geldi. 26 Mart 2026’da ise başka bir öğrencinin eli camda

parçalandı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. Daha önce okulda zehirlenme vakaları da

yaşandı ve bu durum tekrar tekrar karşımıza çıkıyor. Çocuklarımızın can güvenliğinden

endişeleniyoruz ve her gün endişe ve korku içinde çocuklarımızı okula gönderiyoruz. Okul

idaresinin önlem almaması kabul edilemez. Bu ihmallerin artık son bulması için yetkililerin

derhal harekete geçmesini istiyoruz. Çocuklarımızın güvenliği için gerekli işlemlerin

yapılmasını talep ediyoruz.” demektedirler.

Muhabir: Adıyamanlılar Net