İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, bugün Silivri'deki Marmara Cezaevi Duruşma Salonu'nda görülen bilirkişi davasında yaklaşık iki saat süren savunma yaptı. 'Turpun Büyüğü' başlıklı basın toplantısında ismini açıkladığı bilirkişi S.B. ile ilgili sözler kullanan İmamoğlu, duruşmada yargı mensuplarına yönelik eleştirilerde bulundu. Savunmanın ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu hakkında 'kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret ve tehdit' suçlamasıyla resen soruşturma başlatıldığını açıkladı.

İmamoğlu: 'Her Salonda Bir Pusu Kurulmuş Durumda'

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Cezaevi Duruşma Salonu'nda yapılan duruşmada Ekrem İmamoğlu, 'Tabiri caizse burada bugün bir 'Ekrem İmamoğlu mesaisi' yaşanıyor. Her köşe başında bir kumpas, her salonda bir pusu kurulmuş durumda. Böyle bir gündemle karşı karşıyayım. Sayısını bile artık kestiremediğim, hatırlayamadığım, her saydığımda birkaç tanesini ıskaladığım bir mahkeme fırtınasıyla karşı karşıyayım. Bu fırtına öyle enteresan ki artık istatistiklere sığmıyor; hesaplamalarla bile anlayamayacağınız bir durumla karşı karşıyayım' açıklamalarında bulundu.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Açıklama

Savunmanın bitmesinin hemen ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu'nun bu sabahki 'Bilirkişi Davası'ndaki savunmasında yargı mensuplarına yönelik sözleri nedeniyle 'kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret ve tehdit' suçlamasıyla re'sen soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Başsavcılığın açıklamasında, 'İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2025/125 esas sayılı dosyasının 30.03.2026 tarihli duruşmasında ifade veren sanık Ekrem İmamoğlu hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ve kamuoyunda 'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' olarak bilinen soruşturmada görevli yargı mensuplarına yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle, 'kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret ve tehdit' suçlarından, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştır' denildi.

HABER: İSTANBUL (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK