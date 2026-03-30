Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), üyelerinin dış ticaret imkanlarını geliştirmek ve yeni iş birlikleri kurmalarını sağlamak amacıyla 22-25 Nisan 2026 tarihleri arasında Rusya'da düzenlenecek inşaat fuarına iş ve inceleme gezisi gerçekleştirecek.

Oda tarafından yapılan açıklamada, gezinin üyelerin uluslararası pazarlara erişimini güçlendirmeyi ve iş fırsatlarını artırmayı hedeflediği belirtildi. Katılım sağlamak isteyen üyeler, 0533 553 30 52 numaralı hattan bilgi alabilecek ve başvurular için belirtilen link üzerinden işlem yapabilecek.

Adıyaman TSO, üyelerinin ticaret ve sanayi alanındaki yetkinliklerini geliştirmek için benzer organizasyonları önümüzdeki dönemde de sürdüreceklerini duyurdu.

