ABD Başkanı Donald Trump, İran ile devam eden savaşın 31. gününde yaptığı açıklamayla uluslararası gündemi sarstı. Air Force One'da gazetecilere konuşan Trump, İran'da fiilen bir 'rejim değişikliği' yaşandığını öne sürdü.

Trump, İran'daki önceki liderlik unsurlarının büyük ölçüde 'yok edildiğini' ve 'etkisiz hale getirildiğini' savunarak, ortaya çıkan yönetim yapısının ABD'nin geçmişte muhatap olduğu kadrolardan farklı olduğunu belirtti. Açıklamalar, Washington'un savaşın sonuçlarına dair en iddialı değerlendirmelerinden biri olarak yorumlandı.

ABD yönetiminin daha önceki açıklamalarıyla birlikte değerlendirildiğinde Trump'ın çıkışı, diplomasi ve askeri baskının eş zamanlı yürütüldüğünü gösteriyor. Washington bir yandan İran ile müzakere kapısını açık tutarken, diğer yandan sahadaki askeri operasyonları artırıyor.

Savaşın son haftalarında İran'da üst düzey askeri ve stratejik hedeflere yönelik saldırıların arttığı, bazı kritik komuta kademelerinin ağır kayıplar verdiği iddia ediliyor. ABD ve İsrail'in özellikle askeri altyapı, füze sistemleri ve komuta merkezlerini hedef aldığı belirtiliyor.

İran yönetimi ise Trump'ın 'rejim değişikliği' iddiasına ilişkin henüz doğrudan bir açıklama yapmadı. İranlı yetkililer, savaşın sürdüğünü ve yönetim yapısında herhangi bir değişiklik olmadığını daha önce belirtmişti.

HABER KAYNAK: ANKARA (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK