Bu yıl 62'ncisi kutlanan Kütüphaneler Haftası, Adıyaman'da Kommagene Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikle taçlandırıldı. Programa Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol katıldı.

Etkinlik, müzik dinletisiyle başladı. Vali Dr. Varol, resim sergisi ile birlikte ebru, hat ve tezhip sanatlarının zarafetini yansıtan eserleri inceledi. Kütüphane ve kitap sevgisine dikkat çeken öğrencilerle bir araya gelen Vali, sergilenen yeni eserleri inceleyerek okumanın ve bilginin gücüne vurgu yaptı.

Program kapsamında en çok kitap okuyan öğrencilere ödüller takdim edildi. Vali Varol, Kütüphaneler Haftası'nın kitap okuma alışkanlığının yaygınlaşmasına ve bilgiye olan ilginin artmasına vesile olmasını temenni etti.

Vali Varol, kütüphanelerin toplumun hafızası ve geleceğe açılan kapısı olduğunu belirterek, medeniyetimizin en kıymetli hazinelerinin kitaplar ve kütüphaneler olduğunu vurguladı.

Kaynak : PERRE

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK