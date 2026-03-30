Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), son günlerde sosyal medya ve bazı basın organlarında yer alan "Koşuyolu Kalp ve Damar Hastanesi satılıyor" iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

"Satış veya Özelleştirme Söz Konusu Değil"

DMM tarafından yapılan resmi açıklamada, İstanbul’un Kartal ilçesinde hizmet veren Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin mülkiyeti veya işletmesiyle ilgili herhangi bir özelleştirme planının bulunmadığı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya mecralarında paylaşılan 'Koşuyolu Kalp ve Damar Hastanesi satılıyor' şeklindeki iddialar bağlamından koparılarak manipüle edilmiştir. İstanbul ili Kartal ilçesinde bulunan Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin özelleştirilmesi veya satılması söz konusu değildir. Hastane, uzun yıllardır olduğu gibi kamu bünyesinde vatandaşlarımıza kesintisiz sağlık hizmeti vermeyi sürdürmektedir."

"Görseller Gerçeği Yansıtmıyor"

İddiaların yayılmasına neden olan paylaşımlardaki detaylara da değinen DMM, servis edilen görsellerin mevcut hastane binasına ait olmadığını vurguladı. Yapılan açıklamada, kamu hizmetlerini hedef alan bu tür kasıtlı paylaşımlara ve asılsız iddialara itibar edilmemesi konusunda vatandaşlara uyarıda bulunuldu.

HABER / TEKHA