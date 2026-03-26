İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, bilişim dünyasında "Siyah Şapkalı Hacker" (Black hat hacker) olarak tanınan G.C.G. liderliğindeki bir suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Kişisel verileri ele geçirerek satan ve banka hesaplarını boşaltan şebekeye düzenlenen baskınlarda, aralarında örgüt elebaşının da bulunduğu 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Milyonlarca Kişinin Verisini Depolamışlar

Yapılan incelemelerde örgütün, Facebook veri tabanına sızarak yaklaşık 19 milyon 800 bin kişiye ait veriyi ele geçirdiği ve depoladığı belirlendi. Ayrıca 10 bin 768 kişiye ait Instagram ve Facebook hesap bilgileri ile e-posta şifrelerinin de örgüt üyeleri tarafından ele geçirildiği tespit edildi. Şüphelilerin, bazı kamu kurumlarının sistemlerine sızarak ulaştıkları kişisel verilerle sorgu panelleri oluşturdukları ve bu bilgileri ücret karşılığında sattıkları ortaya çıktı.

Uyuyan Hesapları Kendi Kontrollerine Aldılar

Soruşturma dosyasındaki detaylara göre örgüt üyeleri, yurt dışı bankalarında bulunan ve "uyuyan hesap" olarak adlandırılan hesaplardaki paraları bilişim hırsızlığı yöntemleriyle kendi hesaplarına aktardı. Kart kopyalama işlemleri de yapan şebekenin, bir sigorta şirketine ait 5 bin 500 kaza poliçesini de çaldığı anlaşıldı.

Telegram Üzerinden Kimlik Bilgisi Satışı

Şüphelilerin, yasa dışı televizyon platformu kurmak amacıyla Zoom üzerinden toplantılar yaptıkları ve casus yazılımlar kullanarak eğitim videoları çektikleri saptandı. Yerli ve yabancı çok sayıda kişinin güvenlik amacıyla elinde kimlikle çekilmiş fotoğraflarını da ele geçiren örgütün, bu verileri Telegram üzerinden pazarladığı belirlendi. Operasyon sırasında şüphelilerin ikametlerinde ele geçirilen çok sayıda dijital materyale el konuldu.

HABER TEKHA