İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında eski kulüp başkanları, iş insanları ve sanat dünyasından isimlerin bulunduğu 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon kapsamında eski Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve eski Galatasaray Başkanı Burak Elmas’ın da aralarında bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı.

16 Adrese Eş Zamanlı Baskın

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde 16 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre; iş insanları Hakan Sabancı ve Kerim Sabancı, oyuncu Hande Erçel, model Didem Soydan ve sunucu Güzide Duran gibi kamuoyunun yakından tanıdığı isimler hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Operasyon neticesinde 14 şüpheli yakalanırken, adreslerinde bulunamayan 2 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi.

Başsavcılıktan Resmi Açıklama

Soruşturmanın detaylarına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; Toplumun genel ahlakının ve toplum yapısı ile aile düzeninin korunması amacıyla ilgililer hakkında soruşturma başlatılmıştır. Yapılan çalışmalar, toplanan deliller hep birlikte değerlendirildiğinde, kullanmak için uyuşturucu madde bulunduran veya uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştıran toplam 16 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilmiştir. Soruşturmaya konu olay ile alakalı olarak İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekiplerince şüphelilerin yakalanması için 16 adreste eş zamanlı operasyon yapılmış olup, 14 şüpheli gözaltına alınmıştır. 2 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştır. Soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir."

Gözaltı Kararı Verilen İsimler

Soruşturma kapsamında haklarında işlem başlatılan isimlerin tam listesi şöyle: Fikret Orman, Güzide Aksoy (Güzide Duran), Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, Hande Erçel, Burak Elmas, Sezgin Köysüren, Ferhat Aydın, Lütfiye Tuğçe Özbudak, Koray Serenli, Onur Bükçü, İsmail Behram Perinçekli, Kaan Mellart, Didem Soydan, Onur Talay ve Mustafa Tari.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

İSTANBUL / TEKHA