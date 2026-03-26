Jüri Sosyal Medya Platformlarını Çocuklardan Sorumlu Tutu

Los Angeles Üst Mahkemesi’nde görülen davada, teknoloji şirketleri Meta ve YouTube’un ihmalkâr davranarak kullanıcı güvenliği konusunda yeterli önlem almadığına hükmedildi.

Meta ve YouTube İhmalkâr Davrandı

Yaklaşık yedi hafta süren duruşmaların ardından jüri, sekiz günlük değerlendirme süreci sonunda şirketlerin platform kullanımına bağlı risklerin farkında olmalarına rağmen kullanıcıları yeterince bilgilendirmediği kanaatine vardı. Dava, bugün 20 yaşında olan Kaley isimli genç kadının çocukluk döneminde sosyal medya kullanımına bağlı olarak ciddi psikolojik sorunlar yaşadığı iddiasıyla açıldı. Mahkeme, yaşanan zararda Meta’nın daha yüksek oranda sorumluluğu bulunduğunu belirledi.

Milyon Dolarlık Tazminat ve Sorumluluk Payı

Karara göre toplam 3 milyon dolarlık tazminat ödenmesine hükmedilirken, sorumluluğun yüzde 70’inin Meta’ya, yüzde 30’unun ise YouTube’a ait olduğu tespit edildi. Ayrıca jüri, Meta için 2,1 milyon dolar, YouTube için ise 900 bin dolar ek cezai tazminat uygulanmasını önerdi.

Bazı Şirketler Uzlaşmayı Tercih Etti

Aynı dosyada adı geçen diğer sosyal medya platformları Snap ve TikTok’un ise yargılama süreci başlamadan önce davacıyla anlaşmaya vardığı öğrenildi. Bu gelişme, davanın kapsamı ve etkisinin teknoloji sektörü genelinde geniş yankı uyandırmasına neden oldu.

Şirketler Karara İtiraz Edecek

Kararın ardından hem Meta hem de YouTube cephesinden itiraz açıklamaları geldi. Meta yetkilileri, gençlerin ruh sağlığı üzerinde birçok farklı etken bulunduğunu savunarak sorumluluğun tek bir platforma yüklenemeyeceğini ifade etti. YouTube yönetimi ise platformun bir sosyal medya ağı değil, içerik yayıncılığı temelli bir hizmet sunduğunu belirterek mahkeme kararının platformun işleyişini doğru değerlendirmediğini ileri sürdü.

Karar Emsal Teşkil Edebilir

Hukuk uzmanları, bu davanın sosyal medya şirketlerine karşı açılmış çok sayıda benzer dava açısından yol gösterici olabileceğini değerlendiriyor. Özellikle genç kullanıcıların güvenliği ve platform tasarımlarının bağımlılık oluşturma potansiyeli, önümüzdeki dönemde teknoloji sektöründe daha sık tartışılacak başlıklar arasında yer alıyor.

KAYNAK TEKHA