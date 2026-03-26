CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, vergi politikalarına ilişkin açıklamalarda bulunarak AK Parti iktidarını eleştirdi. Milletvekili Akay, 'AKP'nin 'vergide adalet' masalı çökmüştür. Kıymetli vatandaşlarımız; yaptığımız çalışmayla AKP iktidarının son 13 yılda 18,6 milyar TL'lik vergi ve ceza borcunu sildiğini ortaya çıkardık' dedi.

'Buz Dağının Görünen Yüzü'

Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine dayandırdığı açıklamasında Milletvekili Akay, '2013-2025 yıllarını kapsayan 13 yıllık dönemde 2 milyar 882 milyon TL vergi aslı ile 15 milyar 748 milyon TL ceza olmak üzere toplam 18 milyar 630 milyon TL'lik kamu alacağını silmiştir' ifadelerini kullandı. Açıkladığımız rakamlar buz dağının sadece görünen yüzüdür. Vergi harcaması adı altında uygulanan istisna, muafiyet ve indirimler bu hesabın dışındadır' dedi.

'Vergi Harcamaları Trilyonları Buluyor'

Akay, '2026 yılında bu yolla yaklaşık 3 trilyon 597 milyar TL'lik vergiden vazgeçilmesi öngörülmektedir' ifadelerini kullandı.

Milletvekili Akay'dan KÖİ ve YİD Vurgusu

Kamu-Özel İşbirliği (KÖİ) ve Yap-İşlet-Devret (YİD) modeline de değinen Akay, 'Bu kapsamda faaliyet yürüten ve sayıları 44'ü bulan şirketlerin dahil olduğu kurumlar vergisi tutarı, 2025 yılında 701 milyar TL, 2026 yılında ise 768 milyar TL olarak öngörülmektedir' dedi.

'Vergide Adalet Tartışmalı Hale Geldi'

Milletvekili Akay, milyarlarca liralık vergi cezası silinirken aynı dönemde vatandaşa 'vergide adalet' anlatıldığını vurgulayarak, 'Milyarlarca liralık vergi cezası silinirken, aynı dönemde vatandaşa 'vergide adalet' anlatıldı. Küçük esnafın kapısına icra gönderildi, emeklinin maaşuna bloke konuldu; ancak konu borca gelince uzlaşma kapısı açıldı ve milyarlarca lira silindi' ifadelerini kullandı.

'Dar Gelirli ile Büyük Borçlular Arasında Fark'

Vergide adalet ilkesinin uygulamada zedelendiğini savunan Milletvekili Akay, 'Bir yanda dar gelirlinin son kuruşuna kadar takip edildiği bir düzen, diğer yanda büyük tutarlı borçların masada eritildiği bir uygulama var. İşte vergide adaletin sahadaki karşılığı tam da budur' dedi.

