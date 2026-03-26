Evler teslim edilmeden baraj suları yükselmeye devam ediyor.

Çetintepe Barajı 4️⃣6️⃣0️⃣ milyon metreküp su depolama hacmine sahip Çetintepe Barajı doluluk oranına ulaşmaya başladı.

Baraj yatırımıyla, Besni ilçesi Keysun ve Kızılin Ovaları ile ilçemizde toplam 2️⃣2️⃣0️⃣ bin dekar tarım arazisi suyla buluşacak.

Kaymakam Kadir ALGIN, DSİ 20. Bölge Müdürü Kazım DOĞRU, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Faysal ERGEZEN ve ilçe protokolü ile birlikte barajı ve köy evlerini yerinde inceleyerek yürütülen çalışmaları değerlendirdi.

Program kapsamında Savranlı vatandaşlarla da bir araya gelen Kaymakam Algın, vatandaşlarımızın talep ve önerilerini dinledi.

Haber: Emin Tezerdi-Gölbaşı