Alsan, kamuoyunda dile getirilen iddialara göre personel alım süreçlerinde Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) devre dışı bırakıldığı, başvuruların AK Parti İl Başkanlığı binası üzerinden alındığı ve parti üyeliğinin bir şart haline getirildiği yönünde ciddi söylemler bulunduğunu ifade etti. Bu iddiaların doğru olması halinde hukuki ve etik açıdan kabul edilemez bir tablo ortaya çıkacağını vurgulayan Alsan, sürecin şeffaf bir şekilde açıklığa kavuşturulması gerektiğini belirtti.

'Eşitlik ve Liyakat İlkeleri Zedelenir'

Konuya ilişkin değerlendirmesinde Alsan, kamu personeli alımlarında eşitlik ve liyakat ilkelerinin esas alınması gerektiğini hatırlatarak, 'Devletin resmi kurumu olan İŞKUR'un devre dışı bırakılması ve işe alım süreçlerinin siyasi bir yapının içine çekilmesi, eşitlik ve liyakat ilkelerini açıkça zedeler' dedi.

'Gençler Siyasi Tercihe Zorlanamaz'

İş arayan vatandaşların siyasi tercihler üzerinden yönlendirilmesinin kabul edilemeyeceğini ifade eden Alsan, 'Adıyamanlı gençlerin umudu bir partiye üyelik şartına bağlanamaz. İş, aş ve gelecek meselesi siyaset üstü bir konudur' ifadelerini kullandı.

Alsan, kamuoyunda geniş yankı uyandıran iddiaların netlik kazanması gerektiğini belirterek yetkililere şu soruları yöneltti:

-Personel alımlarında İŞKUR neden devre dışı bırakıldı?

-Başvuruların parti binası üzerinden alındığı iddiası doğru mu?

-İşe alımda parti üyeliği şartı aranıyor mu?

Anahtar Parti olarak sürecin takipçisi olacaklarını kaydeden Alsan, 'Eğer bu iddialar asılsızsa kamuoyu derhal bilgilendirilmelidir. Aksi durumda bu durum yalnızca bir usulsüzlük değil, aynı zamanda kamu vicdanını yaralayan ciddi bir sorundur' diye konuştu.

Açıklamada, söz konusu iddialara ilişkin olarak, yetkili kurumlardan yapılacak açıklamanın, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından önem taşıdığı ifade edildi.

Kaynak : PERRE