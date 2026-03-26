Gerçekleşen ziyarette, Adıyaman'da devam eden yatırımlar ve şehirdeki yeniden inşa sürecinin geldiği son durum değerlendirildi.

TOKİ Konutları ve Yeniden Yapılanma Süreci Değerlendirildi

Ziyarette, deprem sonrası yürütülen çalışmalar kapsamında Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan konut projeleri hakkında da değerlendirmeler yapıldı. Adıyaman genelinde birçok bölgede konutların tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildiği, bazı bölgelerde ise inşaat çalışmalarının hız kesmeden devam ettiği ifade edildi.

Adıyaman merkez başta olmak üzere ilçelerde de yeni konut projelerinin sürdüğü, altyapı ve çevre düzenlemeleri ile birlikte modern yaşam alanlarının oluşturulmasının hedeflendiği belirtildi. Ayrıca eğitim, sağlık ve sosyal donatı alanlarıyla birlikte planlanan projelerin, şehrin geleceği açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Vali Varol: 'Adıyaman'ı Daha Güçlü Bir Şekilde Ayağa Kaldırıyoruz'

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, deprem sonrası yürütülen çalışmalar hakkında bilgi vererek şunları söyledi:

'Adıyaman'da devletimizin tüm imkanları seferber edilerek yeniden yapılanma süreci kararlılıkla sürdürülüyor. TOKİ tarafından yürütülen konut projelerinde önemli mesafeler kat edildi. Birçok bölgede konutlar tamamlanarak vatandaşlarımıza teslim edildi. Yapımı devam eden konutlarımız da en kısa sürede tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilecek. Amacımız Adıyaman'ı daha modern, güvenli ve yaşanabilir bir şehir haline getirmektir. Bu süreçte yerel basının doğru ve hızlı bilgilendirme noktasında üstlendiği rol son derece önemlidir.'

Başkan Aslan: 'Yerel Basın Şehrin Yeniden Ayağa Kalkmasında Önemli Bir Görev Üstleniyor'

Adıyaman FAAL Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Aslan ise yerel basının deprem sonrası süreçte önemli bir görev üstlendiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

'Adıyaman'da yürütülen yeniden yapılanma çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Yerel basın olarak vatandaşlarımızın doğru bilgilendirilmesi, yapılan hizmetlerin kamuoyuna aktarılması ve sorunların ilgili mercilere ulaştırılması noktasında önemli bir sorumluluğumuz var. Sayın Valimizle gerçekleştirdiğimiz görüşmede hem basının durumu hem de TOKİ konutları başta olmak üzere yürütülen projeler hakkında verimli bir istişare gerçekleştirdik. Şehrimizin yeniden ayağa kalkması için yapılan çalışmaları yakından takip etmeye devam edeceğiz.' İfadelerini kullandı.

