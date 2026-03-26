Adıyaman Tunahan Özbilgin Gençlik Merkezi'nde düzenlenen 11. Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları kapsamında tiyatro il finali, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Birbirinden farklı eserlerin sahnelendiği yarışmada gençler, performanslarıyla izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Yarışma sonunda 'Yayındayız Yeğenim' adlı oyunuyla Genç Tunahan Grubu birinci, 'Çanakkale' adlı eseriyle Şehit Mikdat Sümer Ortaokulu ikinci, 'Zamanın Ötesinde Buluşma' adlı oyunuyla Kahta Anadolu Lisesi ise üçüncü oldu.

Programda konuşan Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Elüstü, gençlerin sanatla iç içe olmasının önemine vurgu yaparak yarışmaya katılan tüm öğrencileri tebrik etti.

Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri, İl Müdürü Elüstü ve protokol üyeleri tarafından verildi.

Program, yarışma sonunda çekilen toplu fotoğraflarla sona erdi.

Kaynak : PERRE