Mehmet Akif Ersoy'un fikir dünyasını ve milli değerleri konu alan 'Firavunla Yüz Yüze' adlı tiyatro oyunu, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü kapsamında Adıyaman Üniversitesi'nde sahnelenecek.

Usta tiyatro sanatçısı Ahmet Yenilmez ve ekibi tarafından sahnelenecek oyun, öğrencilerle buluşacak.

Adıyaman Üniversitesi'nde düzenlenecek etkinliğin, akademik ve idari personel ile öğrencilerin katılımına açık olduğu bildirildi.

Gösterim, saat 20.00'de Mustafa V. Koç Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

