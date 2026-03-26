Duruşma 10 Temmuz Tarihine Ertelendi

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından adliyenin konferans salonunda görülen davada, 10'u tutuklu toplam 62 sanığın yargılandığı süreçte önemli bir ara karar açıklandı. Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının beyanlarının tamamlanmasının ardından tüm tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmetti.

Bilirkişi Ve Adli Tıp Raporları Bekleniyor

Mahkeme heyeti açıkladığı ara kararda, davanın seyrini etkileyecek olan bilirkişi raporunun ve Adli Tıp Kurumundan gelecek raporun dönüşünün beklenmesine karar verdi. Ayrıca duruşma esnasında 5 sanık hakkındaki adli kontrol tedbirinin kaldırılması kararlaştırıldı.

Bir Sanığın Dosyası Ölüm Nedeniyle Ayrıldı

Duruşmada dikkat çeken bir diğer gelişme ise tutuksuz sanıklardan Bağcılar Medilife Hastanesi Başhekimi Cafer Akdur ile ilgili oldu. Akdur'un hayatını kaybetmesi üzerine mahkeme, sanığın dosyasının davadan ayrılmasına karar verdi. Bu kararla birlikte davadaki toplam sanık sayısı 62'ye düştü. Mahkeme, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı 10 Temmuz tarihine erteledi.